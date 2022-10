Finale, via alla manutenzione della rete fognaria di via Dante. Guzzi: "Intervento propedeutico al restyling della zona"

A partire da oggi e per circa due settimane saranno avviati interventi manutentivi e di video ispezione alla tratta fognaria di via Dante a Finale Ligure.

"Questi interventi sono propedeutici alla riqualificazione della zona, necessari a capire i lavori necessari in termini di ricostruzione e manutenzione straordinaria della tratta in oggetto - spiega il vice sindaco Andrea Guzzi - A conclusione di tali interventi si riuscirà a comprendere a livello progettuale come intervenire su questo sotto-servizio strategico, non solo per Finale Ligure, ma anche per le vallate del Pora e dell'Aquila che su questa tratta convergono".

"Le operazioni creeranno disagi in termini sia di traffico che di parcheggi, e saranno eseguite anche in notturna laddove possibili", conclude Guzzi.