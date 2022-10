Indice della criminalità de "Il Sole 24 Ore", Savona si piazza al 12° posto

Torna l'indice della criminalità, l'indagine de "Il Sole 24 Ore" che analizza la situazione nelle province italiane prendendo in considerazione i dati del 2021.

Con 10827 denunce (4043,7 ogni 100.000 abitanti) la provincia di Savona si è classificata al dodicesimo posto a livello nazionale. Sesto posto per Imperia, undecimo posto per Genova e ventitreesimo posto per La Spezia. Primo posto a livello nazionale per Milano. Completano il podio Rimini e Torino.

Nel dettaglio Savona si è posizionata al 7° posto per quanto riguarda i danneggiamenti, 28° posto per gli omicidi colposi, 34° posto per gli omicidi da incidente stradale, 17° posto per le violenze sessuali, 21° posto per i furti; 13° posto per i furti con strappo, 11° posto per i furti con destrezza, 19° posto per i furti di ciclomotori, 10° posto per i furti di motocicli, 71° posto per i furti di autovettura, 20° posto per i furti all'interno degli esercizi commerciali, 17° posto per i furti nelle abitazioni, 34° posto per le rapine, 79° posto per quanto riguarda le estorsioni, 30° posto per usura, 19° posto nella graduatoria per i reati legati all'associazione a delinquere, 90° posto per associazione di tipo mafioso, 27° posto per riciclaggio e impiego denaro, 30° posto per incendi, 67° posto per stupefacenti, 53° posto per spaccio e 58° posto per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile.

Nata nel 2016 la classifica viene realizzata grazie alla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Tale indice verrà utilizzato per stilare l'annuale indagine sulla "Qualità della Vita".