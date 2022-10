Tpl Linea, in arrivo 9 nuovi bus elettrici per la rete del trasporto savonese

La mobilità sostenibile nel savonese segna un altro passo in avanti grazie al piano aziendale di Tpl Linea e all’arrivo dei nuovi bus elettrici, previsti nella programmazione di rinnovo del parco mezzi.

I primi di ottobre sono previsti altri test operativi sui nuovi autobus elettrici appartenenti alla Classe I, omologati secondo la direttiva europea, dotati di appositi dispositivi di ricarica pianificati a seconda del tragitto da compiere per il servizio di trasporto pubblico locale.

Inoltre, proseguono le procedure di allestimento dei 9 nuovi autobus elettrici, modello “Solaris Urbino 12 electric”, ordinati mediante portale Consip e che verranno consegnati a partire da giugno 2023.

I nuovi mezzi “green” arriveranno dotati di stazione di ricarica, oltre all’attivazione di un corso di formazione per i meccanici dell’azienda di trasporto savonese, per un costo totale di 472.238 euro per ogni autobus in arrivo a Tpl Linea.

“Queste prove sui nuovi e moderni mezzi elettrici si inseriscono nell’attuale fase di sviluppo da parte di Tpl Linea nel segno dell’innovazione e dell’ambiente per traguardare un trasporto pulito nella nostra provincia: stiamo parlando di bus di ultima generazione con elevati standard di prestazione a disposizione dei viaggiatori e dell’utenza, adattabili e flessibili per le diverse corse e linee di collegamento, a livello urbano ed extraurbano” affermano la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

Tpl Linea è riuscita ad ottenere grazie alle sue progettualità nella mobilità sostenibile i fondi stanziati dal PNC (Piano Nazionale Complementare) legati alle risorse aggiunte previste dallo stesso Pnrr per la riconversione ecologica del settore.

“Il nostro obiettivo è concludere entro l’anno il piano di rinnovamento dei nostri autobus previsto dalla normativa e potenziare al tempo stesso il complessivo parco mezzi aziendale, avviando un percorso green per il futuro del trasporto pubblico locale” concludono i vertici di Tpl Linea.