Doppio appuntamento al circolo del tennis di Loano

Sono due i tornei in programma nel mese di ottobre al circolo del tennis di Loano gestito dall'Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini.

Da venerdì 7 a domenica 16 ottobre si terrà il secondo Löa Open Autunnale, con gare singolari maschile e femminili. Il montepremi ammonta a 300 euro.

Da sabato 22 a domenica 30 ottobre, invece, è in programma la seconda ed ultima tappa del circuito Junior Master Road to Torino, torneo giovanile under 11 e 13 con gare di singolari e doppi maschili e femminili.

Questo secondo torneo sarà valido per la qualificazione al Master che si svolgerà durante le ATP Finals di Torino a novembre 2022.

In entrambi i casi le gare si svolgeranno principalmente nel pomeriggio/sera, nel fine settimana anche al mattino a partire dalle 10.

Le due manifestazioni si svolgono con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano.