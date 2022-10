In uscita "Frammenti di luce", l'inedito del compositore e pianista Diego Genta con il duo Nina & Simone

In uscita oggi 3 ottobre “Frammenti di Luce”, il nuovo inedito del compositore e pianista Diego Genta con il duo Nina & Simone.

Diego Genta e il duo Nina & Simone hanno diverse collaborazioni alle spalle, tra cui il singolo “Dewdrops” con oltre 13.000 ascolti su Spotify.

“Frammenti di Luce” è nato per un caso fortuito. Diego stava improvvisando una sera al pianoforte, creando un tema che se non fosse per la telefonata di Nina la mattina dopo, sarebbe stato “buttato”. Nina telefonava per proporre di fare un nuovo brano insieme e ha amato da subito il tema della sera prima. Tempismo perfetto!

Diego ha scritto e arrangiato l’inedito, in un genere che si può definire “chill pop”. Simone ha contribuito con l’assolo di sax e Nina ha scritto il testo, un intreccio di 2 storie: la nascita dell'universo (in inglese) e una storia d'amore (in italiano). E cantato in duetto con Diego nella parte in italiano e con Nina nella parte in inglese.

Il singolo uscirà il 3 ottobre su Spotify, Amazon Music e maggiori stores digitali.

A una settimana dall’uscita del brano seguirà il video musicale su YouTube.

Mixaggio a cura di Ithil World Mastering & Recording Studio, Giovanni Nebbia

Frammenti di luce

Sto cercando gli altri pezzi di me

So che uno di questi sei te

Frammenti di luce si ricompongono

Brilliamo insieme, ritrovarmi in te

Ahead of time and space and gravity

I was you and you were me and then

A great big bang made space and time

Light shattered into thousand shards

that lodged in everything and everywhere

Echoes of eternity

I’ve been looking for you ever since

Once upon a time

There was a timeless light

Shining bright

Expanding to its peak

And blew up into a thousand rays of light

Seeding life and all the universe

Ahead of time and space and gravity

I was you and you were me and then

A great big bang made space and time

Light shattered into thousand shards

that lodged in everything and everywhere

Echoes of eternity

and I’ve been looking for you ever since

Frammenti di luce

Io e te

Il tuo sguardo nel mio

Finalmente sei qui

Il concetto dietro al testo: prima della nascita dello spaziotempo, prima dell’esistenza dell'universo esisteva solo una luce splendente, una palla di energia che si espandeva continuamente fino ad esplodere (il big bang), e a creare l’universo.

La coscienza di questa luce si è divisa in milioni di frammenti di se stessa, ed esiste tuttora come seme in ogni forma di vita.

Prima esisteva un tutt’uno, un'unità divina, mentre ora dentro a noi esiste una sensazione di separazione, di incompletezza, e insieme anche un forte desiderio di ritrovare l'unità e l’amore incondizionato.