Caro energia, Piana: “Opportuno aiutare le imprese e diventare più autonomi rispetto al passato”

A margine della conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione di “Fattorie aperte”, il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana ha commentato l’attuale situazione delle imprese agricole che si trovano a dover fronteggiare l’aumento delle materie prime e dell’energia.

“Non sta a me fare l’analisi della situazione legata al caro energetico, essendo conseguenza di una guerra e di una speculazioni vergognose che hanno colpito tutto il nostro tessuto produttivo, senza risparmiare ovviamente quello dell’agricoltura. Anche le aziende che non sono particolarmente energivore hanno subito cambiamenti di prezzo delle materie prime, laddove si riescano ancora a trovare.

Questi aumenti, che finora sono a carico del produttore, visto il perdurare della situazione un domani potrebbero trasformarsi in un aumento di prezzi che si riverserà anche nel piatto del consumatore: visto che tutti abbiamo l’abitudine di mangiare almeno due volte al giorno, i rincari andranno a colpire ogni singolo cittadino” - è il commento preoccupato dell’Assessore, che conclude: “Per questi motivi è opportuno dare un aiuto alle imprese e, dal punto di vista dell’energia, diventare un po’ più autonomi rispetto al passato”.

Secondo le simulazioni effettuate da Facile.it, a ottobre la bolletta del gas potrebbe aumentare fino al 120%, con un rincaro di quasi 317 euro a famiglia.