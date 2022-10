Ex Savam pericolante, strade chiuse nel centro di Altare. Grisolia: "Preoccupati per il commercio locale"

Cosi commenta Giuseppe Grisolia, capogruppo di minoranza che aggiunge: "Il comune, conseguentemente, ha dovuto disporre un’ordinanza di chiusura della strada principale che attraversa il paese. Una circostanza complessa, che potrebbe anche trascinarsi per molto tempo, da cui sicuramente scaturiranno inevitabili conseguenze su tutta la comunità. Nel frattempo si continua a lavorare per rendere più agevole e sicura la viabilità alternativa che passa attraverso la zona industriale e sulla variante della Sp 29".

"Da venerdì le strade del centro storico di Altare sono bloccate e il paese deve imparare a convivere con non pochi disagi. Il blocco totale della circolazione di via XXV Aprile e via Cesio è scattato ben appunto a mezzogiorno di venerdì 30 settembre: tale provvedimento si è reso necessario dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, i quali hanno decretato la potenziale pericolosità degli edifici dell’ex Savam che da anni è ormai al totale stato di abbandono e via via sempre più in degrado".

"Come minoranza concordiamo sulle verifiche strutturali e sul voler procedere alla messa in sicurezza dell’area: la salute pubblica è di vitale importanza e su questo non possiamo che accettare le decisioni prese. Quello che chiaramente speriamo è che queste verifiche vengano fatte in tempi brevi e si possa tornare alla riapertura delle strade, non soltanto per eliminare i disagi sulla viabilità, ma anche e soprattutto per evitare perdite economiche del commercio altarese".

"Riteniamo che i più colpiti siano proprio i commercianti: con il paese spaccato a metà, a livello economico, queste realtà rischiano molto, ed è proprio quello maggiormente ci preoccupa. Speriamo che con questa ordinanza e tutto ciò che ne consegue si possa finalmente trovare una soluzione ad un problema che dura davvero da troppo tempo. A tal proposito, collegandoci anche al problema del decoro urbano, e se queste verifiche venissero fatte anche su Villa Bordoni? La Villa, anch'essa abbandonata da anni, è in totale stato di degrado e, proprio come l’area dell’ex Savam, merita certamente attenzioni, sia dal punto di vista strutturale e relativa sicurezza, sia per migliorarne l’aspetto estetico che, purtroppo, rende Altare davvero poco decoroso", conclude Grisolia.