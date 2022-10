Sanità, Pd: "La carenza di personale sanitario, infermieri e Oss, rischia di mettere in ginocchio Rsa e strutture accreditate"

“La carenza di personale sanitario, infermieri e Oss, rischia di mettere in ginocchio Rsa e strutture accreditate. Ma dalla Giunta nessun piano o strategia per affrontare il problema: manca un accordo con sindacati e Università, ne è stata presa in considerazione la proposta di avviare corsi pubblici aggiuntivi (come avevamo già chiesto tempo fa). Le assunzioni previste di 700 infermieri e 274 Oss, non solo non coprono i posti vacanti, ma svuoteranno le Rsa e le strutture accreditate che avranno difficoltà ad erogare servizi, perché il 40 per cento delle persone che hanno vinto il bando lavorano presso strutture accreditate e il loro trasferimento porterà a una grave carenza di organico peggiorando una situazione già critica, che non potrà certo essere colmata dai 350 infermieri che si laureano entro marzo, come annunciato da Toti, visto che la carenza è di gran lunga superiore alle mille unità”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti e il capogruppo PD Luca Garibaldi in chiusura della commissione Sanità che ha visto un incontro tra tutte le parti interessate.

“Toti - concludono Rossetti e Garibaldi - si nasconde dietro al fatto che siamo di fronte a un problema nazionale, quando invece la Regione può intervenire, visto che è sua la gestione della Sanità. A partire dal finanziamento di corsi pubblici per Oss da affiancare a quelli privati, ma anche rivedendone i criteri, visto che ad oggi il 30 per cento degli iscritti non lo supera. E’ anche necessario prevedere dei servizi in deroga per permettere un’interazione tra il personale dei vari enti. Serve convocare immediatamente un tavolo di confronto per evitare lo svuotamento delle Rsa, perché l’incapacità di gestione dei bandi da parte della Regione Liguria non può ricadere sui più fragili”.