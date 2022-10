A Savona l'incontro sul tema "Elezioni e prospettiva della democrazia in Italia"

Un incontro per discutere dei risultati delle recenti elezioni politiche organizzato dall'associazione "Il rosso non è il nero".

"L'esito elettorale del 25 settembre scorso ha aperto una difficile fase per la democrazia repubblicana - commentano dall'associazione - Appare così di grande importanza avviare una discussione di merito sulle cause e gli effetti che hanno portato alla situazione in atto. Riflessione da portare avanti a tutti i livelli anche in una realtà periferica come la nostra".

L'incontro sul tema "Elezioni e prospettiva della democrazia in Italia" si svolgerà mercoledì 12 ottobre, alle ore 20.30, presso la sala "Stella Maris" (piazza Rebagliati - Savona).