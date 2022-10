Rally, al via le iscrizioni per il 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico”

Con l'apertura delle iscrizioni, prevista per giovedì prossimo, 6 ottobre, diventa realtà il 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico”, rally organizzato dall'Asd Sport Infinity, in programma ad Albenga sabato 5 e domenica 6 novembre e valido per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127, promossa da Pro Energy Motorsport. Le adesioni alla gara potranno essere inviate - sempre tramite il portale AciSport, come previsto dalla vigente normativa - sino al 31 ottobre prossimo.

Articolato su due giornate di gara, il 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico” avrà un percorso di complessivi 329,27 km, 72,54 dei quali relativi alle 8 prove speciali che interesseranno 3 tratti: Caso, che verrà percorsa due volte nella prima frazione, e Colle Scravaion e Colle Melogno, su cui i concorrenti effettueranno tre passaggi nella seconda tappa. Albenga, ovviamente, sarà il fulcro del rally ed oltre ad ospitare la partenza (alle ore 15,31 del 5 novembre in piazza del Popolo) e l'arrivo (alle 15,44 del giorno dopo), con relativa premiazione sul palco, sarà interessata da 4 Parchi Assistenza, tutti sul lungo Centa, e da 3 Riordini, anche questi tutti in viale Martiri della Libertà. Gli spettatori, pertanto, avranno l'opportunità di ammirare ripetutamente le vetture partecipanti nel bel contesto dell'interessante centro storico della cittadina savonese.

In coda al rally, come da tradizione, si svolgerà la “Regolarità Sport Infinity”, giunta anch’essa alla quarta edizione: sarà valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup. Nel 2021 il rally andò al locale Manuel Villa, con Daniele Michi e su Bmw M3, mentre la Regolarità Sport vide il successo di Luca Monti e Marco Vida (Peugeot 304). L’emittente televisiva genovese Primocanale dedicherà alla gara ampi servizi.

Sul portale https://www.girodeimontisavonesistorico.it/ tutte le informazioni relative all'edizione 2022 del “Giro dei Monti Savonesi Storico” e della “Regolarità Sport Infinity”.