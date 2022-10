Alassio, fiamme nel palazzo comunale, intervengono i Vigili del fuoco

Incendio nel palazzo comunale di Alassio nelle prime ore del pomeriggio odierno a causa di una lampada che si è letteralmente fusa, andando a interessare successivamente una stampante che ha preso fuoco all’interno dello stesso ufficio.

Il fumo, in modo particolare, ha destato forti preoccupazioni per il rischio di intossicazioni, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti, né intossicati.

Sul posto sono intervenuti prontamente una squadra di Vigili del fuoco e i militi con l’ambulanza della Croce Bianca, entrambi provenienti da Albenga.