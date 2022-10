Auto scontra un furgone e si cappotta sulla Sp60 per Carpe: una coppia ricoverata in codice giallo

Paura, durante la mattinata, lungo la Sp60 che da Toirano porta a Carpe. Intorno alle 9.30 due vetture, un'automobile e pare un furgone, si sono scontrati con una dinamica non ben chiarita.

A seguito dell'impatto l'auto si è cappottata. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per aiutare a uscirne la coppia che vi si trovava a bordo, marito e moglie, per affidarla poi alle cure dei sanitari di Pietra Soccorso giunti sul posto.

I due sono stati ricoverati in codice giallo al Pronto Soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni non gravi.