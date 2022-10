Tentato furto di rame: guasto alla stazione di Voltri, treni in forte ritardo

AGGIORNAMENTO ORE 8.10: Il traffico è tornato regolare dopo l'intervento dei tecnici. I treni InterCity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti. I convogli regionali hanno subito anche cancellazioni.

****

Disagi per i pendolari che viaggiano a bordo dei treni sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova. Dalle 5 di questa mattina il traffico è rallentato per un guasto a seguito di danneggiamenti sulla linea a Genova Voltri, pare per un tentato furto di rame con trancio dei cavi da parte di ignoti.

In questo momento è in corso l'intervento dei tecnici. I treni InterCity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. I treni regionali possono subire cancellazioni.

Dalle ore 7 è stata ripristinata la circolazione sul binario in direzione Savona. Il traffico ferroviario rimane rallentato verso Genova.