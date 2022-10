Genova, nuova forte scossa di terremoto avvertita in tutta la città: magnitudo del 3,5

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera alle 23.41 a Genova.



Secondo INGV si è trattato di un sisma di magnitudo tra i 3.5 L'epicentro, ancora una volta è a Davagna.



La scossa è stata avvertita in tutta la città, sono decine le segnalazioni da parte dei cittadini. La centrale operativa dei vigili del fuoco segnala numerose chiamate al centralino, ma al momento non sono stati segnalati né danni né feriti.



Terremoto a Genova, il momento della scossa ripreso dalla telecamera di sorveglianza





Quella di questa sera è l'ennesima scossa avvertita nel genovesato dopo la prima dello scorso 22 settembre di magnitudo superiore a 4. Qualche ora più tardiAlcuni giorni fa, proprio per i danni causati del terremoto il refettorio del convitto Colombo è stato chiuso per lavori che dureranno circa tre mesi. ", lo riferisce in una nota la Regione.