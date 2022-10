Piccolo smottamento e detriti sulla carreggiata: Aurelia chiusa a Capo Noli

AGGIORNAMENTO ORE 23.30: le squadre dei Vigili del fuoco sono rientrate dopo una prima valutazione della situazione insieme ai tecnici Anas. La strada resterà chiusa nella notte in attesa che nella mattinata di domani (5 ottobre, ndr) col ritorno della luce del giorno si possano verificare in condizioni di maggior sicurezza le condizioni del versante.

Strada statale Aurelia chiusa in entrambe le direzioni nella serata odierna (4 ottobre, ndr) all'altezza di Capo Noli.

Il provvedimento è stato preso dopo la segnalazione di alcuni detriti sulla carreggiata che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme: sul posto i Vigili del fuoco e il personale tecnico di Anas, i quali hanno disposto il provvedimento in via preventiva per poter verificare innanzitutto l'entità dello smottamento (che dalle prime rilevazioni non sembrano essere molto significative) e provvedere quindi all'eventuale messa in sicurezza della zona.

Fortunatamente nella caduta delle pietre non sono stati coinvolti mezzi o persone.