Il Mercato Riviera delle Palme torna a Finale Ligure per una giornata di shopping e novità

Nuova tappa nel savonese per il Mercato Riviera delle Palme: domenica 9 ottobre i migliori ambulanti della Liguria saranno a Finale Ligure sul lungomare Migliorini dalle 8 alle 19,30.

Un appuntamento sempre atteso e apprezzato da cittadini e turisti per l’opportunità e la garanzia di acquisti di alto livello in ogni settore.

Vasto assortimento e tutte le novità delle collezioni autunnali e invernali, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato, basato sulla gentilezza, competenze e una grande disponibilità. Banchi ricchi di occasioni, che vanno dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte moda per affrontare il primo freddo autunnale nelle nostre città, oltre agli alimentari, chicche e specialità.

“Siamo felici di tornare nelle piazze che ci hanno già accolto, come Finale Ligure, dove sentiamo sempre affetto e attesa. Molto grati alle amministrazioni che ci ospitano, per la fiducia che ci confermano anno dopo anno, tappa dopo tappa e per il rapporto solido di stima reciproca che si è creato nel tempo”, è il commento di Richard Biffi, portavoce dei commercianti del Mercato Riviera delle Palme.

La prossima tappa sul territorio ligure in provincia di Savona sarà domenica 16 ottobre a Cogoleto.

Intanto, appuntamento imperdibile fissato per domenica 9 ottobre a Finale Ligure, sul lungomare Migliorini dalle 8 alle 19,30.