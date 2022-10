Imparare una lingua: oggi più facile che mai

Per imparare una nuova lingua occorrono dedizione e perseveranza. Se devi vivere all'estero, devi impararlo per forza e anche sotto pressione. Infatti, la necessità di vivere all'estero vi costringe a imparare rapidamente e senza sosta; la vostra sopravvivenza dipende anche da questo. D'altra parte, chi ha la possibilità d'impararlo online, da casa, può prendersi tutto il tempo necessario e studiarlo in modo approfondito, senza pressioni e alla velocità di cui ha bisogno.

Oggi è più facile imparare qualsiasi lingua, pur senza uscire di casa, grazie a Internet. Il tempo di studio lo decide l'allievo e il docente viene scelto in base alle esigenze dello studente stesso. Di fatto, non è mai stato così facile prendere lezioni di francese online o lezioni di tedesco online come adesso. In entrambi i casi, grazie alla piattaforma italiana Classgap, è anche molto facile scegliere un insegnante di tedesco online oppure un insegnante di francese che risponda alle proprie esigenze.

Esaminiamo i singoli casi

Ci sono sempre dei dubbi quando decidete d'imparare delle lingue online, i più frequenti sono legati ai costi. Tradizionalmente, per imparare una lingua straniera, l'interessato sceglieva di studiare in un'accademia, preferibilmente nel Paese di sua scelta.

Se però si sommano i costi di vitto e alloggio, i trasporti e le tasse accademiche, il prezzo sale alle stelle. D'altra parte, se le lezioni vengono svolte online, i costi sono ridotti al minimo, poiché la stragrande maggioranza delle persone dispone di un computer o di un dispositivo personale, dotato di videocamera e di una connessione a Internet.

In questo senso, l'obiettivo di Classgap è quello di rendere le lingue e la formazione accessibili a tutti. I prezzi offerti dagli insegnanti sono proporzionali alle esigenze e ai requisiti dello studente e possono essere pagati secondo le modalità stabilite dalle parti.

Per quanto riguarda il tempo necessario per imparare una lingua, tutto dipende dal programma di studio scelto. Tuttavia, per avere un'idea dei tempi accademici medi, per raggiungere il livello B2 (indipendente avanzato) sono necessarie dalle 1.000 alle 1.200 ore di studio. Questo rappresenta un anno scolastico.

Tuttavia, l'apprendimento può essere notevolmente più rapido se si ricorre a un insegnante online. Può essere di grande aiuto nella pianificazione delle lezioni e del tempo necessario per completarle. Un consiglio molto valido per accorciare i tempi di apprendimento è quello d'incorporare il più possibile la lingua che si sta studiando nella propria vita quotidiana.

In questo senso, dovreste cercare di consumare contenuti, in questo caso in francese o tedesco, leggendo libri o riviste, oppure ascoltando audio libri o canzoni in lingua originale. Entrambe le pratiche possono aiutare sia la lettura che l'ascolto ad apprendere le diverse sfumature linguistiche.

Francese online

Chi desidera seguire lezioni di francese online ha la possibilità di farlo comodamente da casa propria e con i migliori insegnanti da scegliere. Questo è il momento migliore per approfittare dello studio di una nuova lingua online. La ragione consiste nel fatto che, per ragioni di pandemia e di confinamento sociale, gli strumenti utilizzati per l'insegnamento online sono stati perfezionati.

La necessità di condurre lezioni non frontali ha portato all'utilizzo di strumenti virtuali per superare lo scoglio che si è presentato nel campo dell'insegnamento.

Tuttavia, a due anni dalla massificazione di questa modalità, esiste ancora una certa rigidità nell'applicazione di questi metodi educativi, soprattutto nelle scuole ufficiali.

In questo senso, il sito web di Classgap offre la possibilità di utilizzare gli ultimi ritrovati tecnologici e consente di effettuare dei test preliminari per trovare l'insegnante più adatto e stabilire l'orario più conveniente.

Tedesco online

Nel sistema scolastico italiano, il tedesco comincia a essere considerato la seconda lingua più importante dopo l'inglese. Il motivo è ovvio: la Germania è considerata la quarta potenza mondiale e la sua influenza sui Paesi dell'Euro zona è fondamentale.

Questo paese ha un elevato tenore di vita, una sicurezza sociale di prim'ordine e una rappresentanza geopolitica che copre l'Europa e il mondo intero. Si capisce perché è importante prendere lezioni di tedesco online.

A differenza del francese o dello spagnolo, che derivano dal latino, il tedesco non ha legami di parentela con la lingua italiana; si potrebbe quindi pensare che dedicarsi al suo apprendimento comporti uno sforzo maggiore.

Ma non è questo il caso. Se lo studente ha una certa conoscenza dell'inglese, l'apprendimento del tedesco potrebbe essere comodo, poiché entrambe le lingue hanno una radice comune.

L'ideale sarebbe trovare l'insegnante di tedesco online e su Classgap c'è una gamma d'insegnanti la cui madrelingua è il tedesco.

Questo tipo d'insegnante è ottimo per chi ha già una buona conoscenza del tedesco e vuole migliorare la pronuncia. Se avete intenzione d'incrementare le vostre conoscenze grammaticali del tedesco, potete ricorrere a un insegnante madrelingua. Quindi, per migliorare la conoscenza nella lingua tedesca, scegliete questa modalità. In caso contrario, è consigliabile iniziare con insegnanti che siano bilingue.