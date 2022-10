Loano non solo mare, il 6 ottobre escursione tra le borgate di Osiglia

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 6 ottobre è prevista un'escursione tra le borgate di Osiglia.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Pietra Ligure: raggiunta la cittadina rivierasca si svolta verso Tovo San Giacomo e si percorre la strada del Melogno. Poco prima del valico si gira a destra e si raggiunge il ristorante “del Din”. Di qui si prosegue e ai due bivi successivi si svolta a sinistra in direzione Osiglia e si arriva in paese: una cinquantina di metri dopo la chiesa parrocchiale c’è un ampio parcheggio dove verranno lasciate le auto.

L’escursione si svolge nei boschi al di sopra di Osiglia, lungo sentieri e strade sterrate: dal centro di Osiglia (a 715 metri) si sale alla borgata Monte, dove si incontra uno spettacolare castagno, il più grosso di tutta la zona, e si raggiunge la Rocca del Mortaio, il punto più alto del percorso (a 1.100 metri) dal quale si gode uno spettacolare panorama. Dalla Rocca si scende poi con un itinerario ad anello (sempre fra boschi e piccole borgate) e si torna alla località di partenza.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono: Carlo Sommariva, Renato Garolla, Mario Chiappero.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L'obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.