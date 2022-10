“Tutti a nanna dopo il Carosello”: Bastapoco presenta il calendario 2023 con una grande festa ad Albenga

Un Calendario e una grande festa solidale per sostenere le attività di Bastapoco Odv: sabato 15 ottobre dalle 19.30 alle 24 in via Don Isola ad Albenga l’effervescente presentazione dove si balla, si beve, si ride … e si dona.

Ripartono le iniziative di Bastapoco con questo evento che sarà anche l’opportunità per inaugurare la nuova sede della Onlus, passata recentemente da Vadino in via Don Isola 7.

“Nei 2 anni precedenti, non abbiamo svolto attività di raccolta fondi nelle piazze con i nostri consueti spettacoli, ma siamo stati comunque presenti sul territorio con le nostre abituali attività di sostegno ai malati – spiega Marco Ghini, storico fondatore di Bastapoco -. Ora torniamo con tanta energia per proporre il nostro Calendario 2023, che ha coinvolto 13 ‘personaggi’ locali che si sono donati con molta simpatia e generosità per una buona causa”.

“Il tema del Calendario 2023 è ispirato alle réclame di una volta, infatti il titolo è ‘Tutti a nanna dopo il Carosello’. Le abbiamo interpretate, ovviamente, a modo nostro, con ironia e leggerezza. Tutti un po’ scanzonati, come è nostra consuetudine. Ne vedrete di tutti i colori”, conclude Ghini.

Il Calendario 2023 si potrà acquistare direttamente o prenotare durante la festa che si terrà il 15 ottobre in via Don Isola ad Albenga e che prevede discoteca all’aperto con dj-set, una postazione per la somministrazione di birra, cocktail e stuzzichini e alcune sorprese.

Il ricavato della vendita del Calendario “Tutti a nanna dopo il Carosello” sarà devoluto a Bastapoco Odv.

Bastapoco è una organizzazione di volontariato che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi offerti dalla struttura pubblica, diffondendo la conoscenza del diritto alle cure palliative.