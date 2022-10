A Carla Isolica, nel ricordo del nonno Carlo Carenzo, il premio "Arascin dell'anno"

"Un mattone per la Cultura" era il titolo della serata benefica svoltasi al Caffè Roma di Alassio per onorare la memoria del geologo alassino Franco Scarpati, mancato nel giugno del 2018.

Tutto ciò per realizzare un museo di mineralogia a Moglio, dove una volta sorgeva la Cooperativa. Organizzata da Dolores D'Avanzo, con spettacolo musicale che ha visto l'esibizione della cantante Giovanna Russo, l'apericena si è conclusa con la consegna dell'"Arascin dell'anno" a Carla Isolica in memoria del nonno Carlo Carenzo, consegna effettuata da Flavio Pogliano che aveva ritirato il premio l'anno scorso in ricordo del padre Ennio.