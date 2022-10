Ad Albissola Marina una mostra dedicata ad Antonio Sabatelli

Il 13 Ottobre alle ore 18, presso la galleria Signori Arte di Albissola Marina, giorno del centenario della nascita di Antonio Sabatelli (13/10/1922 - 31/12/2001), sarà inaugurata la mostra basata su un nucleo di oltre cinquanta opere ceramiche realizzate dall’artista in oltre un quarantennio di attività in diverse fornaci albisolesi, da Ernan Design a Mazzotti, da Viglietti a Emmebi, da San Giorgio alla Casa dell’Arte. Raccolte dal gallerista per oltre dieci anni queste riassumono le diverse tecniche utilizzate dall’artista e raccontano un percorso stilistico e umano di grande originalità, caratterizzato da una costante forza espressiva e da profonda cultura.

Nell’occasione sarà pubblicato un catalogo con un’intervista a Bruno Viglietti e un testo di Massimo Trogu, docente ed esperto di tecniche ceramiche, allievo e collaboratore dell’artista tra il 1972 e il 1982. Trogu ha collaborato con la galleria analizzando la parte relativa agli aspetti realizzativi degli oggetti in mostra e la loro conseguente schedatura, andando anche ad individuare, su basi documentarie, alcune inedite chiavi interpretative legate a riferimenti artistici e a suggestioni culturali che hanno, a suo avviso, influenzato l’attività ceramica e pittorica del maestro almeno dal 1948, anno del primo soggiorno in Francia. Infatti, per cercare di comprendere più chiaramente l’arte e la ceramica di Antonio Sabatelli è utile contestualizzare questo personaggio rispetto ad Albisola ma anche ad alcuni movimenti e artisti europei a lui coevi, nonostante le sue prime scarne note biografiche, da sempre avvolte in un alone di mistero. Con questo nuovo sguardo sulla personalità dell’artista, troppo spesso ridotta agli atteggiamenti trasgressivi e anticonvenzionali di Sabatelli e a una “mitologia” di vicende ed incontri poco verificabile e spesso alimentata dallo stesso artista, sono state predisposte le basi per una conferenza - dibattito, che sarà presentata presso il Museo della Ceramica di Savona il 10 Novembre alle ore 15,30, incontro coincidente con il periodo di finissage dell’esposizione, con chiusura prevista per il 12 novembre.