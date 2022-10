Forte scossa di terremoto a Bargagli, il sindaco: "Nessuna criticità"

" Avvertita circa quindici minuti fa una forte scossa di terremoto a Genova, con epicentro a Bargagli . Regione Liguria è in contatto con la Protezione Civile e con il sindaco che al momento non riferisce criticità o segnalazioni di danni. Seguiranno aggiornamenti", lo riferisce in una nota la Regione, in questo momento in contatto con il sindaco di Bargagli Sergio Casalini.



La scossa è stata avvertita in tutta la città, sono decine le segnalazioni da parte dei cittadini. La centrale operativa dei vigili del fuoco segnala numerose chiamate al centralino, ma al momento non sono stati segnalati né danni né feriti.