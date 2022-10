A Finalborgo una giornata su come "Vivere e amare la pace per comunicarla con la vita"

"L'evento sarà il primo di una serie di iniziative dedicata alla pace e a tematiche sociali, come presentazioni di libri e concerti - spiega la presidente del CIF finalese Biagina Militello - La pace è una tematica attuale che parte innanzitutto dalla pace personale e interiore, fino a diventare una pace sociale di rapporti interpersonali. È necessaria quindi una visione ad ampio raggio per sensibilizzare l'apertura alla pace in tutti i contesti di vita e lavoro. I nostri incontri hanno anche lo scopo di relazionarsi con gli altri, vivere insieme e uscire da situazioni di solitudine".

"Operiamo per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di tutti, non solo delle donne, e riconosciuto il valore intangibile della vita - prosegue - Favoriamo la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune. Per questo motivo le nostre iniziative sono rivolte non soltanto alle donne e a chi è credente ma all'intera comunità, perché ciascuno abbia la possibilità di intessere relazioni".