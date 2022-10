Savona, un successo l'open day di Asl 2 contro il fuoco di Sant'Antonio

Sono stati moltissimi i sessantacinquenni che lunedì 3 ottobre hanno aderito alla giornata di vaccinazione per l’herpes zooster organizzata presso l’Hub vaccinale del Palacrociere. All’iniziativa sono stati invitati dall’Asl 2, tramite apposita lettera, tutte le persone nate nel 1956 e nel 1957.

“Quel giorno si sono presentati 427 cittadini” dichiara la dottoressa Virna Frumento, direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2. “Ci ha fatto molto piacere registrare un’adesione così alta: è segno che la popolazione ha compreso l’importanza della vaccinazione per proteggersi contro il Fuoco di S. Antonio e dunque anche contro le sue possibili dolorose complicanze”.

Il vaccino per l’herpes zooster è gratuito per tutti gli uomini e le donne nati nel 1956 e 1967; per tutte le persone di età superiore ai 50 anni affette da specifiche patologie croniche come il diabete mellito, patologia cardiovascolari, broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) e per gli over per gli over 18 immunodepressi, come da Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019.

“Alle persone che non sono riuscite ad aderire alla giornata vogliamo ricordare che rimane la possibilità di vaccinarsi rivolgendosi ai centri vaccinali presenti sul territorio.” “I nostri operatori sono a disposizione per fissare loro un appuntamento nella sede più comoda o più vicina” conclude la Dott.ssa Frumento. Per maggiori informazioni: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it - 019 8405901.