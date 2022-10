Genoa, 777 partners piglia tutto. Investimento sull'ex Badia di Sant'Andrea, nella "famiglia" anche il Melbourne Victory

Tra tutte le possibili obiezioni e gli stati d'animo suscitati o possibili come tali, la monotonia non è senza dubbio tra quelli contemplati dall'arrivo a Genova della holding americana 777 Partners.

Le vicende di campo negli ultimi mesi hanno visto una vera e propria rivoluzione nella gestione sportiva del Club più antico d'Italia che, al netto della retrocessione, ha ritrovato finalmente, dopo anni di navigazioni a vista, i tratti caratterizzanti di una vera e propria società calcistica e non più di un porto di mare buono allo smercio e allo stoccaggio di giocatori, spesso appunto trattati come merci.

Nel mentre anche a livello aziendale e imprenditoriale, l'avvento degli americani ha dato al Genoa una dimensione quasi sconosciuta prima non solo nel calcio genovese, addirittura in quello italiano. Esagerato forse parlare in tutto e per tutto di Lipsia, sulla scorta del modello Red Bull, o di Manchester, in riferimento al City Group, eppure il Genoa pare essere al centro di un progetto di sviluppo e di espansione nel mondo calcistico 777.

Una famiglia sportiva allargatasi via via prima con il Vasco da Gama in Brasile, poi con Standard Liegi in Blegio e Red Star in Francia, e ora pronta ad accogliere il Melbourne Victory. E' di queste ore l'annuncio dell'ingresso nel board del club australiano di Don Dransfield, ceo del gruppo con sede a Miami proprietario della compagnia aerea low-cost Bonza, con la quale il club australiano ha siglato un accordo di sponsorizzazione tra i più importanti nella storia dello sport del continente insulare.

Nella nota della società della capitale dello Stato di Victoria chiari i principi con cui 777 entrerà nel mondo del pallone oceanico, fornendo al club quei metodi analitici di dati e algoritmi già più volte menzionati in ottica Genoa. Una strategia globale, quindi, premiata all’ultimo World Football Summit di Siviglia (città dove gli stessi americani detengono alcune quote del Sevilla FC) per essere "la rete multi-club in più rapida crescita al mondo" acquisendo società tra le "più storiche nei più grandi mercati calcistici a un ritmo impareggiabile, distinguendosi come il gruppo calcistico multi-club più ambizioso del mondo" riunendo anche "un team di gestione multiculturale d'élite composto da professionisti altamente qualificati ed esperti che consigliano e informano la strategia generale".

Un processo di crescita che non dimentica, anzi esalta il Grifone. Se il ritorno in Serie A il prima possibile è condizione imprescindibile in tal senso e sulla quale toccherà a Spors coi suoi collaboratori e lo staff tecnico guidato da mister Blessin lavorare costantemente fino alla prossima primavera, anche la razionalizzazione e la crescita delle strutture è ambito su cui Blazquez e il suo team lavorano.