Albenga, manutenzione straordinaria dei marciapiedi: lavori in corso

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi ad Albenga. Spiega il vice sindaco Alberto Passino: “Abbiamo deciso di rivolgere una particolare attenzione ai marciapiedi della nostra città spesso rovinati e resi irregolari dalle radici degli alberi presenti sui nostri viali. Si tratta di interventi importanti eseguiti riponendo una particolare attenzione alla sicurezza dei nostri concittadini”.

Nel dettaglio i lavori messi in campo dall'amministrazione comunale: - Lungocenta Trento: l’intervento, eseguito dalla ditta Cogeca S.r.l. che si è aggiudicata la gara per un importo contrattuale di 49.664,30 euro, ha visto la sistemazione del marciapiede e l’ampliamento delle aiuole ivi presenti e il risanamento di alcuni tratti di parcheggi lineari adiacenti al marciapiede, con la rimozione provvisoria dei basoli frantumati. Gli uffici stanno già lavorando per completare gli interventi sulla carreggiata, anch'essa compromessa dalle radici dei pini, ove sarà però necessario reperire ulteriori risorse nei prossimi mesi.

- Viale Martiri della Libertà: l’intervento è in corso di esecuzione da parte della ditta F.lli Bologna S.r.l. che si è aggiudicata la gara a prezzo contrattuale pari ad 40.781,16 euro. Il lavoro consiste in particolare nella sistemazione delle aiuole danneggiate dai tigli. Gli uffici stanno anche predisponendo quanto necessario per la messa in opera degli Loges (il sistema di segnali e percorsi tattili integrati a terra), per completare, anche sul viale, il percorso di accessibilità previsto dal Peba.

- via Trieste: l’amministrazione ha affidato la progettazione per la sistemazione di alcuni tratti particolarmente ammalorati del marciapiede. La progettazione è stata effettuata e i lavori messo a gara nelle prossime settimane. L’intervento, per il quale è stata stanziata la somma di 130 mila euro vedrà la sistemazione dei tratti che vanno da Piazza del popolo a via Fiume e da via XXV Aprile e via Monsignor Siboni (dal Conad). I ribassi saranno reimpiegati in altri punti critici del marciapiede sempre di via Trieste. Intervento progettato. Nelle prossime settimane la gara.