Quiliano: sabato 8 ottobre ritiro ingombranti nelle frazioni di Montagna, Roviasca e Molini

La città di Quiliano e S.A.T. informano che sabato 8 ottobre verranno ritirati gli ingombranti nelle frazioni quilianesi di Montagna e Roviasca, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso il bivio Montagna/Roviasca.

Il servizio è riservato alle utenze domestiche di Roviasca, Montagna e Molini; per conferire occorre essere muniti di un documento d’identità.

Per chi non disponesse di un mezzo per trasportare gli ingombranti sono previsti i punti di raccolta in piazza Veirasca (Montagna) e in via Cavassuti dopo l’incrocio con via Mele (Roviasca) con ritiro dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio ambiente della Città di Quiliano al numero 019/2000533, oppure all’indirizzo e-mail ufficio.ambiente@comune.quiliano.sv.it.

Per conferire gli ingombranti, comunque, è sempre possibile portarli al punto raccolta di Savona, in via Caravaggio 4. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 15.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.