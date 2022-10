"Un minuto per smettere, un disegno per ricominciare", presentati gli elaborati realizzati dagli studenti del liceo Calasanzio di Carcare

Si è concluso il concorso "Un minuto per smettere, un disegno per ricominciare", facente parte del progetto dell'Asl 2 Savonese "Punta su di te, puntiamo su di noi". Il concorso, indetto durante l'anno scolastico 2021/2022, è stato promosso dall'Associazione 1621 Unione degli Studenti Calasanziani in collaborazione con il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) dell'Asl 2 Savonese, con il comune di Carcare e con l'Istituto Scolastico S.G. Calasanzio di Carcare.

L'iniziativa è stata indetta per sensibilizzare i ragazzi al fine di prevenire e contrastare il disturbo da gioco d'azzardo, quale fenomeno sanitario e sociale che coinvolge tutte le fasce di età e che necessita di diagnosi, cura e riabilitazione date le gravi conseguenze sul piano economico, familiare e sociale. I ragazzi partecipanti avevano il compito di creare una comunicazione che sensibilizzasse l'opinione pubblica sull'argomento.

Tra le foto gli elaborati grafici realizzati dagli studenti che si sono classificati ai primi 3 posti (due secondi posti): 1° posto Gaia Strazzarino, 2° posto Hiba Mastaoui e Alice Milauro, 3° posto Claudia Bagnasco Claudia e Giulia Carbone. Di seguito il link al filmato vincitore della categoria video (CLICCA QUI).