Vado, la protesta di commercianti, partite Iva e cittadini contro il caro energia non si ferma: "Sul piatto la salvaguardia di milioni di famiglie"

Dopo essere scesi in piazza lo scorso 3 ottobre di fronte al palazzo comunale di Vado Ligure per protestare contro il caro energia, commercianti, titolari di partita Iva e cittadini organizzano un incontro pubblico - in programma il 17 ottobre alle ore 9:00 - nella sala incontri del centro nautico vadese.

"La richiesta di un tavolo di confronto programmatico tra tutte le associazioni, politici e referenti del governo è una delle iniziative che abbiamo messo in essere per far comprendere la necessità di agire subito - spiegano i promotori dell'iniziativa - fino ad oggi abbiamo ascoltato solo parole e nessuna proposta da parte delle associazioni di competenza dei vari settori. Proprio per questo ci siamo mossi in autonomia per provare a trovare insieme delle proposte che possano essere portate a Roma".

"La funesta prospettiva che si delinea nell'immediato è quella della chiusura di moltissime attività - proseguono - con tutte le problematiche economiche, politiche e sociali che si possono facilmente immaginare che come conseguenza travolgeranno anche i privati e molte strutture pubbliche. Sul piatto c'è la salvaguardia di milioni di famiglie, ovvero la prevenzione di un allarme sociale che nessuno può permettersi di sottovalutare o ritenere avulso dal proprio attivo interesse".