Pietra Ligure: lutto per la scomparsa di Angelo Ferrando, ex capo degli elettricisti del comune

La comunità di Pietra Ligure è in lutto: all'età di 64 anni è morto Angelo Ferrando, ex capo degli elettricisti del comune.

Persona molto conosciuta in città, per quarant'anni è stato dipendente comunale: era in pensione dal maggio 2019. Sgomento e incredulità si susseguono nelle testimonianze di amici ed ex colleghi che ne piangono la scomparsa.

"Ci legavano stima e amicizia, siamo stati tanti anni colleghi in comune quando ero funzionario e nei miei primi due mandati da sindaco ha rappresentato per me un punto di riferimento - è il ricordo del primo cittadino pietrese Luigi De Vincenzi - Lascia un grande vuoto nella comunità, non facile da colmare. La notizia della sua scomparsa ha rattristato tutti i dipendenti comunali che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo non solo dal punto di vista lavorativo. Perdo un altro grande amico".

Il Santo Rosario si terrà quest'oggi, 6 ottobre, alle ore 17.30 nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona. I funerali saranno celebrati venerdì 7 ottobre, alle ore 10.00, nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure.

Angelo Ferrando lascia la mamma Teresa, la moglie Vanna, i figli Mirko e Valentina, il genero Davide, la suocera Franca oltre ai parenti tutti.