Spotorno, fermato per un controllo cerca di disfarsi della droga: 32enne straniero arrestato dai carabinieri

Prosegue l’attività dei carabinieri della Compagnia di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei vari comuni della zona costiera.

La notte scorsa i militari della Stazione di Spotorno hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentaduenne, che viaggiava a bordo di un ciclomotore sulla Sp 8, fermato per un controllo, ha tentato di disfarsi di un involucro che aveva in tasca.

Il movimento sospetto non è passato inosservato, cosi i carabinieri hanno proceduto immediatamente ad un più approfondito controllo trovando l'uomo in possesso di 7 dosi di cocaina già confezionate e più di 400 euro in contanti in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato. Il 32enne è stato arrestato e verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.

L’attività di ieri conferma l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto fra i giovani e giovanissimi, anche al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano nei vari comuni della zona.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.