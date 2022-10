Petsfestival 2022: a passeggio per la città di Cremona con amici a due e quattro zampe

Cosa c’è di più bello che camminare con il tuo migliore amico? Boh, direte voi ma amico a due o quattro zampe? L’uno o l’altro e magari entrambi se fosse possibile sarebbe anche meglio! Ed ecco come nasce Cremona Maradog, l’occasione per fare quattro passi in città, in realtà sono circa 3 kilometri, che prenderà il via sabato 15 ottobre alle ore 09,00 da Palazzo Cittanova e snodandosi per le vie cittadine porterà i partecipanti direttamente a CremonaFiere dove è previsto l’arrivo e l’ingresso a Petsfestival.

L’iniziativa - per l’esattezza è una camminata ludico motoria - è aperta proprio a tutti ed è a cura di Uisp Cremona, Marathon Cremona, Petsfestival con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Previsti kit di partecipazione per tutti i partecipanti e premi per delle categorie … un po’ speciali (dato l’evento e i partecipanti).

Due parole sul percorso che sarà per l’esattezza Via Guglielmo Oberdan - considerato il primo martire dell’irredentismo italiano - poi Via Palestro che ci ricorda il nome di un comune italiano ma anche l’omonima battaglia facente parte della seconda guerra di indipendenza e poi Viale Trento e Trieste e stavolta parliamo della prima guerra mondiale e del momento in cui le due città diventano italiane. E si continua su via Walter Stauffer - cittadino onorario di Cremona e mecenate per la cultura - poi Via Cimitero, Via dei Cipressi, Via Rosario fino a Piazza Ennio Zelioli Lanzini che fu un personaggio della politica italiana degli anni 60 ma che è anche domicilio di CremonaFiere dove si svolgerà la 9° edizione di Petsfestival e dove approderanno i partecipanti alla Cremona Maradog con trionfante arrivo ed ingresso in fiera.

Superfluo dire che Cremona Maradog non ha fini competitivi ma piuttosto il fine è di stare bene insieme. E qualche centinaio di calorie le brucerete sicuramente ma, difficile a dirsi, se più camminando o chiaccherando con vecchi e nuovi amici a due e quattro zampe.

Quindi, ricapitoliamo: la data è il 15 ottobre, la partenza è a Palazzo Cittanova, l’arrivo è a CremonaFiere e la quota di iscrizione alla Cremona Maradog (Euro 12,00 intero e Euro 10,00 ridotto) comprende anche l’ingresso a Petsfestival. Iscrizioni presso: UISP Cremona, Animal Pappa di Monticelli d’Ongina, Farmazoo, Tutto di Corsa e Zona Cambio.

Previsti premi per tutti i partecipanti a 2 e 4 zampe.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia ma qualora le condizioni meteo non consentissero proprio lo svolgimento i partecipanti possono scegliere fra due ipotesi: chiedere il rimborso della quota oppure accedere in fiera e visitare Petsfestival.

Ulteriori informazioni sulla locandina.

E allora cosa aspetti? Scopri (o riscopri) Cremona, camminando col tuo migliore amico.

Noi siamo pronti e tu? Ti aspettiamo a PETSFESTIVAL!

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre, cioè sabato e domenica, con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

La biglietteria online è disponibile sul nostro sito al link: https://petsfestival.eu/ticket-online/

Invitiamo tutti gli interessati a verificare gli orari del programma e le eventuali modifiche che potrebbero intervenire.