Finale, alle San Vincenzo del territorio una donazione in ricordo dell'assessore Casanova

Difficile trovare una maniera o un gesto più significativo per ricordare la figura di Claudio Casanova, l'assessore finalese scomparso all'età di 66 la fine dello scorso giugno, se non quello deciso dalla famiglia all'indomani della sua improvvisa morte.

È stato donato quest'oggi alle San Vincenzo De Paoli di Borgo e Marina l'assegno coi proventi della raccolta fondi che la famiglia Casanova ha deciso di aprire in occasione del lutto, per il quale in luogo di fiori e per ricordare l'amato Claudio avevano preferito fare qualcosa che potesse aiutare i bisognosi.

Un gesto nel solco di quanto l'assessore aveva praticato in vita, con le sue innate doti di ascolto e comprensione cercando sempre una soluzione ai problemi.