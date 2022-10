Federpensionati, Coldiretti: "I senior della Liguria finalmente riuniti dopo tre anni di attesa"

Ha avuto luogo ieri, giovedì 6 ottobre, a Imperia l’annuale appuntamento dei pensionati di Coldiretti Liguria, che, dopo tre anni dal loro ultimo incontro (avvenuto nel 2019 a Millesimo, in provincia di Savona) sono finalmente riusciti a riunirsi dalle quattro province della nostra regione per una giornata di festa, in occasione della quale affrontare insieme anche importanti tematiche legate al mondo degli anziani. Come da tradizione, la giornata di festeggiamenti si è aperta con la Santa Messa, officiata presso il Duomo di San Maurizio, a Imperia, da Monsignor Guglielmo Borghetti, proseguendo poi con un saluto del primo cittadino imperiese, Claudio Scajola, e della Dirigenza di Coldiretti Liguria e con un conviviale pranzo presso il Ristorante San Matteo di San Bartolomeo al Mare, dove è stato altresì possibile avere un momento di confronto sui temi più attuali riguardanti i pensionati: da salute e prevenzione all’importanza di assicurargli pensioni adeguate.

Per l’occasione, i nostri pensionati sono stati accolti nel capoluogo di provincia ponentino dal Presidente nazionale di Federpensionati, Giorgio Grenzi, dal Segretario nazionale del movimento, Lorenzo Cusimano, dalla Presidente regionale dei Pensionati e da quello della provincia di Imperia, Angela Romaggi e Fernando Sasso, dal Presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, dal Delegato Confederale, Bruno Rivarossa, e da Direttori e Dirigenti delle varie Federazioni provinciali.

Non è un segreto: la Liguria è la regione italiana con la più alta percentuale di over 65 (436.284 al 2021, Fonte: Istat), pari al 28,73% dei residenti, il 54,57% dei quali (238.100 al 2021, Fonte: Istat) ultra 75enni e ben 737 ultra centenari. “I nostri senior per sempre, come mi piace chiamarli – spiega Giorgio Grenzi, Presidente nazionale di Federpensionati – sono una risorsa fondamentale per il Paese, che però ancora non li tutela come dovrebbe. Esistono già dei disegni di legge pensati per supportarne la salute e garantire loro servizi adeguati a mantenere la propria indipendenza, ma la politica deve fare la sua parte per attuarli nella maniera migliore. I nostri pensionati di oggi sono coloro che, nati tra la fine della Seconda Guerra mondiale e il dopoguerra, con il loro lavoro nei campi hanno risollevato il Paese già una volta, e sono pronti a farlo di nuovo, mettendo a disposizione delle nuove generazioni tutto il loro sapere, insegnamenti e gli strumenti utili ad affrontare la crisi, a tavola e non solo". Anche per questo esiste la Giornata del Pensionato, "festa – aggiunge la Presidente di Federpensionati Liguria, Angela Romaggi –"dedicata a coloro che, con duro lavoro, hanno aperto la strada per la moderna agricoltura e pesca, diventando degli esempi importanti per le nuove generazioni. È stato bellissimo riunirsi dopo tanto tempo, potersi incontrare nuovamente dal vivo e parlare di temi cari sia al nostro movimento che a tutta l’Italia".

“In Liguria i pensionati che provengono dal mondo agricolo e ittico sono l’emblema del cosiddetto invecchiamento attivo – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, e il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa – dal momento che hanno alle spalle l’esperienza di una vita e ancora molto da offrire. I nostri anziani restano sempre una grandissima risorsa per la regione, sia per il ruolo che svolgono nella società che per la loro operatività costante e per la funzione di consiglieri che hanno nelle nuove scelte imprenditoriali”. E, aggiunge Boeri, "non smettono mai davvero di lavorare, perché hanno la fortuna anche dopo la pensione di poter continuare a coltivare le proprie passioni, che hanno coinciso per tutta la loro vita con il lavoro svolto nelle campagne. I nostri anziani sono una risorsa insostituibile e una fonte di ispirazione, che deve essere apprezzata, valorizzata e tutelata al meglio".