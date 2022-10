Giornata del volontariato ad Albenga, il comitato raccoglierà firme pro ospedale

Cosa accadrebbe all'Italia e al nostro territorio senza il volontariato? Tante attività legate a sanità, cultura, sicurezza del territorio, eventi e manifestazioni e molto altro sono possibili grazie ai volontari.

In quest’ottica, per ringraziare tutti i volontari e far conoscere le loro attività, nell’ambito del Festival della Gentilezza, si svolgerà la giornata del volontariato. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, venerdì 7 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19 nel centro storico di Albenga.

Partecipare sarà un modo per scoprire le attività e i progetti delle associazioni del territorio, per ringraziare coloro che dedicano il proprio tempo al prossimo, per informarsi e partecipare alle diverse attività organizzate e perchè no?! Prendere contatti per diventare un volontario!

Affermano l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia e Martina Isoleri consigliere delegato alla gentilezza: “Sarà l’occasione per incontrare e ringraziare tutte le associazioni attive sul territorio e i volontari che dedicano il loro tempo agli altri.

Il volontariato è molto importante e speriamo che avvicinandosi a questo mondo e conoscendolo molti giovani possano decidere di dedicare qualche ora del proprio tempo a queste attività che sono importantissime per la collettività2.

Ecco dove trovare le diverse associazioni:

piazza San Domenico – letture e prevenzione

Caritas Diocesi Albenga- Imperia

ANT

#cosavuoichetilegga?

CDA San Bernardino

piazza San Michele – giochi di una volta e il prendersi cura

Croce Bianca

AVO

Centro Anziani Ausilia

Vecchia Albenga

AVIS

Papà separati Liguria

UNITRE

piazza delle Erbe racconti con e dal mondo – dj set

Sjamo

YEPP

Migrantes

piazza IV Novembre consulta del disabile vieni a giocare con noi a ping pong e pallavolo

AISM

ADSO

UILDM

Prendiamoci per Mano

Guardami negli occhi

Viceversa

Gli amici del sabato

largo Doria tavolo dell'emergenza

Protezione civile Albenga

Croce Rossa

City Angels

Telefono Azzurro

Durante l’evento il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore raccoglierà le firme da allegare alla lettera di sensibilizzazione sul tema ospedale e necessità di un punto di emergenza sul territorio, da inoltrare al Prefetto.