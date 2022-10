Il porto di Savona si apre alla cittadinanza: il programma

Visitare, conoscere, capire e raccontare. Questa la finalità del programma realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale in occasione dell’Italian Port Days, manifestazione che sotto il coordinamento di Assoporti si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini agli scali portuali. E per centrare l’obiettivo, sfidante, di avvicinare soprattutto i giovani allo shipping sono numerose le iniziative e le opportunità dell’edizione 2022.

Protagonisti, come detto, gli studenti, che nella prospettiva di mostrare la valenza economica e occupazionale dei porti, sono invitati non solo a scoprire le banchine e i terminal che animano i bacini portuali ma anche a diventare gli ambasciatori del mare una volta rientrati sulla terra ferma. Per loro, l’Autorità di Sistema Portuale in questa edizione, ha previsto visite in battello sia a Genova che a Savona e Vado. Gli alunni degli istituti tecnici legati al mare non saranno soltanto spettatori ma saliranno in “plancia” per spiegare il porto e le sue funzioni ai loro coetanei e agli adulti che li accompagneranno.

Per allargare la platea a livello internazionale, le attività dedicate agli studenti avranno anche una sezione internazionale con una serie di incontri già programmati che interessano l’Universidad Maritima Internacional de Panamà e l’università danese di Aarhus.

Una sezione della manifestazione è stata dedicata invece alla cultura con la storia protagonista principale: sabato 8 ottobre sono in programma visite guidate gratuite di Palazzo San Giorgio (Genova) nell’ambito delle Celebrazioni Colombiane mentre nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 ottobre sempre a Palazzo San Giorgio, nella Sala del Capitano, prende avvio il convegno che celebra il centenario della Conferenza Internazionale del 1922 la cui giornata inaugurale ebbe come palazzo ospitante proprio Palazzo San Giorgio.

Il terzo ed ultimo appuntamento del programma è il 13 ottobre a Palazzo San Giorgio con la giornata inaugurale del progetto Storie dai mari del mondo: arrivi, partenze, transiti. Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico.

Il programma

7 e 14 ottobre

Savona

Visita in battello su imbarcazioni del corpo dei Piloti e degli ormeggiatori e visita del rimorchiatore. Indirizzato alle scuole primarie con gli studenti dell’Istituto Nautico che illustreranno il porto. Venerdì 7 per la scuola primaria di Vado Ligure, e venerdì 14 per la scuola primaria di Savona.

14 ottobre

Visita in battello al bacino di Sampierdarena con gli studenti dell’istituto Nautico San Giorgio che illustreranno il porto ai passeggeri coadiuvando i funzionari di AdSP. Istituti coinvolti, primarie e secondarie di Genova

8 ottobre

In occasione delle Celebrazioni Colombiane sono previste due visite guidate a Palazzo San Giorgio alle ore 10.30 e alle ore 11.30. Sono gratuite, su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a urp@portsofgenoa.com . Il termine per le prenotazioni scade venerdì 7 c.m. alle ore 15.00 (è necessario attendere la conferma della prenotazione inviata via e-mail).

10 e 11 ottobre

L'Europa a un bivio. La Conferenza internazionale di Genova del 1922". Il convegno si svolge nella sede di Palazzo San Giorgio, in occasione del centenario della Conferenza Internazionale di Genova del 1922 e intende approfondire dal punto di vista storico il quadro europeo e internazionale che rese necessaria la Conferenza del 1922, analizzando in particolare l'influenza del governo italiano e della delegazione italiana nonché la storia di Genova nel periodo postbellico. Partecipano Autorità locali, Accademici e Studiosi italiani e stranieri. L’evento è organizzato da ILSREC, DISPI, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Ufficio Scolastico Regionale per La Liguria. Ingresso libero.

6-12 ottobre

Ciclo di incontri con gli studenti dell’Universidad Maritima Internacional de Panamà che prevedono una giornata frontale in aula e un giorno dedicato alla visita del Porto di Genova. Visita al porto di Genova di una delegazione di studenti dell’università Danese di Aarhus.

13 ottobre

I porti delle storie

Palazzo San Giorgio ore 17.30

Storie dai mari del mondo: arrivi, partenze, transiti

Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico

Prende avvio il progetto del Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con AdSP con Matteo Nucci.

Pireo

Gli abitanti del Pireo tramandano da generazioni la storia secondo cui la dea Afrodite amasse bagnarsi nelle acque del piccolo golfo, lontana dallo sguardo della rivale Atena, che troneggiava sull’Acropoli della sua città. Il Pireo non è Atene, il suo spirito è rude ed indipendente. Il suo mare, poi, ha riflessi ancestrali che parlano di miti, di grandi partenze e di incontri fra culture. Nel Pireo sembra esprimersi l’anima della Grecia intera.

L’ingresso agli appuntamenti è libero con prenotazione obbligatoria al numero 348 2624922 (anche WhatsApp) o a info@teatropubblicoligure.it.