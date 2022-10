Loano non solo mare, il 13 ottobre escursione all'abbazia di Vezzolano nel Monferrato

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 13 ottobre è in programma una gita all'abbazia di Vezzolano, nel Monferrato.

I partecipanti si ritroveranno alle 7 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in bus verso il Piemonte.

L’escursione inizia da Castelnuovo Don Bosco, così denominato perché qui c’è la casa natale e la chiesa dedicata a San Giovanni Bosco, figura religiosa ancora oggi molto popolare in Piemonte. Da Castelnuovo inizia la camminata, che (dopo un primo tratto di decisa salita) raggiunge la cresta collinare, molto panoramica, e prosegue poi con leggeri saliscendi in mezzo a vigneti, chiesette e piccoli nuclei abitativi, fino a raggiungere un colletto boscoso. Un’ultima discesa ed eccoci di fronte all’imponente e storica abbazia di Santa Maria dI Vezzolano, meta del nostro breve cammino, uno dei monumenti storici più importanti del Piemonte. L’abbazia, di cui si hanno notizie certe dal 1095, presenta una facciata ricca di logge e sculture. Al suo interno le due grandi navate (essendo stata la terza inglobata nel chiostro) sono precedute da un portale con cinque archi sormontati da bassorilievi policromi, e sull’altar maggiore è conservato un pregevole trittico di terracotta dipinta del 1400. A fianco della chiesa si estendono inoltre l’ampio e spettacolare chiostro con affreschi del XIV secolo ed un frutteto di impostazione medioevale.

I partecipanti avranno la possibilità di pranzare nel vicino agriturismo “Alle Tre Colline”. Il menu prevede: battuta di fassone alla monferrina, sformato di verdura di stagione con fonduta, Tajarin con salsiccia e crema di zucchine, sottofiletto arrosto con patate al forno, torta di nocciola morbida con salsa alla vaniglia, pane della casa, acqua e una bottiglia di vino della cantina ogni tre persone, caffè. Tutto al costo di 25 euro.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l'assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell'attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all'ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L'obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.