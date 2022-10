Noberasco torna in tv con Melaverde

L’appuntamento è per le 11:55 di domenica 9 ottobre su Canale 5: Noberasco sarà nuovamente protagonista, insieme a S.I.S. - Società Italiana Sementi - e BF - Bonifiche Ferraresi - della puntata di Melaverde intitolata “Arachidi Italiane”.

La trasmissione, condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, mostra ogni domenica le eccellenze agricole e agroalimentari del territorio. In questo caso verrà presentata la filiera tutta italiana delle arachidi, su cui Noberasco, in questi anni, ha concentrato le sue risorse ed investito per continuare a produrre il meglio per i propri consumatori, garantendo una filiera corta. Preferire Noberasco significa optare per prodotti di qualità e dar fiducia ad una azienda da sempre legata al territorio. A prova di questo, l’azienda è stata recentemente insignita, dall’ Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, dell’onorificenza “Marchio storico di interesse nazionale”.

Melaverde ha nuovamente scelto Noberasco per raccontare le novità che a breve saranno presentate ai consumatori, ed ha scelto di farlo partendo proprio dalla terra, da dove tutto ha inizio, dai campi di coltivazione che offrono materie prime di eccellenza pronte per essere sapientemente trasformate e diventare così la linea Noberasco 100% Italia, tracciabile, trasparente e sostenibile.

Le telecamere della redazione, grazie alla vivace voce di Ellen Hidding, sveleranno al pubblico le coltivazioni di arachidi del ferrarese, raccontando il “come e perché” della materia prima che, grazie a Noberasco e ad accordi con Coldiretti e SIS, dal 2020 è tornata (dopo quasi 50 anni di assenza) ad essere coltivata in Italia. Pronti a scoprire l’arachide italiana?