Savona, celebrazioni per il cinquantenario della morte di Giuseppe Capogrossi

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Giuseppe Capogrossi, la Pinacoteca Civica di Savona aderisce alle iniziative promosse dalla Fondazione Capogrossi, partecipando a una "mostra diffusa" su tutto il territorio nazionale evidenziando e valorizzando le opere dell'artista presenti nelle realtà museali italiane con eventi, conferenze, visite, laboratori, come le iniziative che si terranno alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Le opere di Giuseppe Capogrossi sono infatti parte della straordinaria collezione della Fondazione che porta il nome di Milena Milani, collezionista, scrittrice e artista, che ha voluto che le sue importanti opere fossero visibili per tutta la cittadinanza di Savona e non solo. La collezione è dedicata alla memoria di Carlo Cardazzo, compagno di vita di Milena Milani e tra i più importanti galleristi e collezionisti del Novecento.

"Onorati di poter celebrare un grande artista presente nella nostra preziosa Pinacoteca all'interno della collezione Milena Milani – dice l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro - Savona possiede tesori in grado di dialogare con le grandi città d'arte, in questo caso, Roma. Lavoreremo per rendere sempre più fitto il rapporto con le realtà Museali e le Amministrazioni delle Città che in Italia si distinguono per la valorizzazione del proprio territorio".