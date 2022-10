Dalla passione alla cura del territorio. Turista "affezionato" ripulisce i boschi di Finale dall'immondizia

L'argomento della convivenza tra ambiente e turismo negli ultimi anni ha coinvolto e appassionato nella discussione i finalesi, specialmente da quando il territorio è diventato una sorta di Mecca italiana dello sport outdoor.

Tema dibattuto peraltro nei giorni scorsi con l'arrivo per il decimo anno dell'Enduro World Series e delle sue gare di livello mondiale, capace sempre di attirare sportivi e turisti da ogni parte del mondo. Fino anche a innamorarsene.

E' un po' quanto accaduto a un giovane turista tedesco che da tempo ama trascorrere le sue vacanze a Finale, alla quale si è affezionato a tal punto da coniugare le sue passioni alla cura del territorio di cui è ospite. E così, tra un'arrampicata e una passeggiata, un tuffo in mare e una visita tra gli scorci e i borghi, ha anche trovato il tempo di raccogliere qualche chilo di immondizia, trasportandola dal bosco e collocandola in luogo facilmente accessibile per il personale della Finale Ambiente, che l'ha rimossa trasportandola nei suoi depositi per smaltirla.

Oltre ai ringraziamenti del sindaco Frascherelli, che attraverso la sua pagina Facebook ha voluto poi esprimere riconoscenza anche alla partecipata che si cura dell'igiene cittadino, all'affezionato turista tedesco va senza dubbio il grazie di Madre Natura.