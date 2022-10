Alassio, prove di fioritura per le aiole di passeggiata Ciccione

Lavori in corso per le aiuole di passeggiata Ciccione ad Alassio.

"In via sperimentale stiamo provando a piantumare sotto ai pini marittimi - spiega Alessandra Aicardi, consigliera incaricata al Verde Pubblico del comune di Alassio - una varietà di Sedum e Mesembryanthemum. Sono essenze molto resistenti e che richiedono una scarsa irrigazione. Fino ad oggi gli aghi dei pini caduti hanno reso vano ogni tentativo di piantumazione: perfino gli oleandri non riuscivano ad attecchire. Di qui l'idea di provare su una prima aiuola. Valuteremo sulla scorta dei risultati ottenuti se procedere con le altre o cercare un'altra soluzione".

"Si tratta - aggiunge lo stesso sindaco Melgrati - di un tentativo avviato su suggerimento degli esperti dell'Azienda Agricola Pallanca di Bordighera, sulla scorta di casi in cui queste piante, a dispetto di condizioni davvero estreme, hanno attecchito dando vita ad un meraviglioso tappeto fiorito. Certo sarebbe un notevole cambio di visione: si tratta di piante grasse, particolare importante vista la sempre più frequente periodicità dei fenomeni di siccità dovuti alle scarse piogge. Una scelta che si prefigge di fare sintesi tra l'estetica e una sempre maggiore attenzione all'ambiente".