Meteo, in arrivo temporali e vento forte: le previsioni per le prossime ore

Addensamenti nuvolosi, questa mattina, sul savonese mentre nel resto della regione prevale il sole. I venti sono prevalentemente deboli meridionali, il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura dell’acqua di 21.9.

E’ ancora Cabanne la stazione più fredda della rete regionale avendo segnato una minima di 4.8; nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le minime: Genova Centro Funzionale 16.8, Savona Istituto Nautico 15.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 17.1, La Spezia 14.3. Alle ore 12.00 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui raggiunto, 24.9 a Rapallo (Genova).

Le previsioni per le prossime ore nel bollettino di vigilanza meteorologica: domani, domenica 9 ottobre per tutta la giornata in un contesto di precipitazioni sparse saranno possibili rovesci o temporali su tutte le zone. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di auto-protezione.

Lunedì 10 ottobre ancora condizioni di instabilità con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale fino al pomeriggio. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di auto-protezione.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.