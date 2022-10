Albisola, donna cade nel bosco ad Ellera: codice giallo al Santa Corona (FOTO)

Nella giornata odierna, attorno alle ore 13.30, una donna è stata soccorsa a seguito di una caduta nel bosco in località Pisciarotta ad Ellera, frazione del comune di Albisola Superiore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Verde di Albisola, la Protezione civile e l'elicottero.

La donna è stata trasportata per via aerea in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito avrebbe riportato la frattura di una caviglia.