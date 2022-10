Lutto nella Diocesi di Albenga-Imperia: è mancato don Luigi Fusta, martedì i funerali

Questa notte presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverato da alcuni giorni per una frattura all’omero, è deceduto il reverendo canonico Luigi Fusta. Era nato a Castelletto Busca (Cuneo) il 27 luglio 1936 e nella locale chiesa parrocchiale aveva ricevuto il battesimo e la cresima.

"Fu alunno del nostro seminario diocesano e venne ordinato diacono il 2 aprile 1960 e Sacerdote il 23 giugno successivo. Conseguì la licenza in sacra teologia presso la pontificia università lateranense - spiegano dalla Diocesi di Albenga-Imperia - Fu vicario parrocchiale nella chiesa cattedrale di Albenga sino al 5 ottobre 1965, quando fu nominato primo parroco della parrocchia di San Bernardino da Siena in Albenga, incarico tenuto sino all’11 settembre 1997, quando venne nominato prevosto della parrocchia di San Nicolò di Bari in Pietra Ligure, incarico tenuto sino all’8 settembre 2013".

"Contemporaneamente, fu più volte vicario foraneo del vicariato di Pietra Ligure, amministratore parrocchiale di Giustenice (10.6.2002-31.5.2003) e di Ranzi a Pietra Ligure (1.11.2005 – 30.6.2010). Portò in Diocesi l’esperienza del Movimento “Incontro Matrimoniale” facendosi promotore e diffusore di tale spiritualità anche in altre diocesi d’Italia".

"Il 1° gennaio 2006 era stato nominato canonico onorario della chiesa cattedrale di San Michele. Durante gli anni del suo servizio nella cattedrale stessa come vicario parrocchiale aveva già ricoperto l’ufficio di canonico del titolo di San Antonio Abate. Al termine del suo servizio a Pietra Ligure si ritirò ad Albenga presso la propria abitazione, continuando ad aiutare i parroci di Loano, Borghetto S. Spirito ed Alassio per numerosi ministeri (predicazione, catechesi, celebrazione dell’Eucaristia e Confessione)".

"Il rito esequiale sarà presieduto da S. E. Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo diocesano, martedì 11 ottobre alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di San Bernardino in Albenga - concludono dalla Diocesi - Il Signore Gesù gli conceda ora il premio promesso ai suoi servi fedeli".