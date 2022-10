Samp, a Bologna inizia l'era Stankovic. Il nuovo tecnico: "Abbiamo il dovere di difendere l’orgoglio"

Inizia dallo stadio "Dall'Ara" di Bologna l'avventura di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Questa sera (ore 20.45, arbitro Piccini) i blucerchiati sfidano in trasferta i rossoblu emiliani in quella che, oltre a essere la prima del tecnico che ha sostituito l'esonerato Marco Giampaolo, è innanzitutto un appuntamento da non fallire vista la situazione di classifica a dir poco complicata.

Il nuovo allenatore doriano ha avuto appena due giorni per preparare la sfida: "Nei grandi club anche due giorni possono bastare per preparare una partita importante - ha dichiarato ai microfoni dell'ufficio stampa della Samp - Sappiamo che ci sarà da soffrire ma d'ora in avanti ogni gara andrà affrontata come una finale e, come diceva il mio ex allenatore e amico José Mourinho, le finali non si giocano: si vincono".

Per cercare di invertire la rotta, Stankovic mira in primis ad una reazione nell'approccio dei giocatori agli impegni sul campo: "Dovremo sicuramente cambiare atteggiamento e responsabilizzarci perché abbiamo il dovere di difendere l'orgoglio della Sampdoria" le parole dell'ex giocatore di Lazio e Inter.

Per quanto riguarda il primo undici che verrà scelto dal nuovo mister, si va verso il 4-2-3-1: Audero in porta, con Bereszyński, Murillo, Colley e Augello in difesa. In mezzo al campo la certezza è Rincon, mentre al suo fianco si giocano una maglia da titolare Vieira e Villar. In avanti il terminale offensivo sarà con molta probabilità Caputo (in vantaggio su Quagliarella), alle sue spalle agiranno Gabbiadini, Djuricic e Sabiri.