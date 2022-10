Il 'caso' Mombaruzzo, dove la Casa di riposo è (anche) un solido riferimento per il territorio (FOTO e VIDEO)

Che vi sia un collegamento diretto, tanto impercettibile quanto solido, tra i piemontesi e i ‘cugini’ liguri è fatto ormai acclarato e documentato anche in un capolavoro musicale quale “Genova per noi” del nostro concittadino Paolo Conte.

Ma, se mai servisse un’ulteriore testimonianza, basterebbe guardare alla storia della Casa di Riposo Livia e Luigi Ferraris di Mombaruzzo, tutt’oggi importante presidio socio-assistenziale ben radicato nel territorio, fondata e gestita fino a pochi anni fa dalla Congregazione delle Suore di Santa Maria della Neve di Savona.

Dal 2017 la struttura è stata acquisita dalla “Coop Servizi Group Fvg” – cooperativa sociale veneta che gestisce numerose strutture nel nord est del Paese e un’unica Casa di riposo, per l’appunto quella di Mombaruzzo, in Piemonte – ma il solido legame con le suore non è venuto meno.

All’interno della struttura, infatti, vivono ancora stabilmente, collaborando a stretto contatto con il personale, due consorelle della Congregazione ligure: suor Sandra, residente nella struttura da ormai oltre 30 anni, e suor Carla, che nel corso della sua vita lavorativa ha prestato servizio a lungo come caposala all’ospedale Galliera di Genova.

Anche grazie al loro prezioso apporto, la casa di riposo di Mombaruzzo – diretta dallo scorso aprile da Graziella Stivilla, assistente sociale proveniente da una precedente esperienza dirigenziale in una struttura di maggiori dimensioni – ha potuto mantenere immutati alcuni punti fermi che la caratterizzano, ovvero lo spirito di servizio e il desiderio di essere un punto di riferimento per l’intero territorio, non soltanto per gli ospiti.

Quest’ultima peculiarità si esplicita mediante un costante dialogo con l’Amministrazione del paese e con i residenti: ad esempio i bimbi del paese utilizzano una specifica area della struttura per il catechismo e l’interazione con gli ospiti, naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli anti covid, è una caratteristica che accresce umanamente gli uni e gli altri.

Nei progetti della direzione vi è, in un prossimo futuro, ampliare ulteriormente i servizi di presa di cura della persona, attivando servizi a domicilio per chi, pur necessitando di supporto, mantiene ancora un buon grado di autosufficienza e un centro diurno.

“La struttura dispone di 54 posti, di cui 46 attualmente occupati – ci ha spiegato la direttrice – e proprio in considerazione del numero contenuto di persone da seguire, ovviamente ciascuna secondo specifiche esigenze, riusciamo a fornire loro le attenzioni di cui necessitano. Pensi che qui abbiamo ospite da alcuni mesi una signora che sta per compiere 107 anni! Quando il figlio mi ha chiamata per confrontarsi su come si trovasse da noi la madre, mi ha detto che si era lamentata che non le avessimo messo lo smalto alle unghie. Ecco, finché tutti i ‘problemi’ sono di questa natura, ben venga venire incontro alle esigenze degli ospiti, anche fornendogli lo smalto se contribuisce a farli stare bene”.

E’ altresì doveroso sottolineare che – al netto di questi aspetti solo apparentemente secondari, ma molto importanti nella quotidianità degli ospiti – la struttura ha finora attraversato indenne l’intera emergenza pandemica. Grazie alla scrupolosa applicazione delle norme anti contagio, finora la Casa di riposo risulta essere ‘covid free’.

Un ulteriore ‘medaglia’ per una struttura che può fregiarsi di essere un esempio di ottima integrazione e gestione socio-sanitaria.