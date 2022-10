Le ultime news dal congresso del Dentista dei Bambini, dedicato a genitori e figli

Cari Lettori, non sono entrato nel mondo futuribile di Blade Runner; sto attendendo a Fiumicino il mio volo per rientrare da Roma, dove ho partecipato al meeting annuale de Il Dentista dei Bambini e, complice un buon bicchiere di vino (visto che l’aereo non lo “guido” io), mi è uscito un titolo un po’ altisonante…

Comunque la realtà, oramai, non si discosta troppo dalla fantascienza e le relazioni cui ho assistito in questi due giorni lo confermano: io credevo di essere “avanti” poiché lavoro sempre con gli ingrandimenti e, sovente, col microscopio operatorio ma…

· ho visto colleghi che sono riusciti a migliorare la loro visione chirurgica attraverso la fibroscopia (quella che usano gli otorini e i neurochirurghi, per intenderci…) per rimuovere tumori nascosti dentro la mandibola…

· ho visto usare laser per effettuare cure sempre più delicate (spesso senza neanche bisogno dell’anestesia…)

· ho visto salvare dentini pressoché distrutti con tecniche “quasi magiche” per riuscire a garantire la corretta crescita dei denti permanenti…

· Ho visto applicare apparecchi per “allargare” il palato non più fatti di viti metalliche e acciaio saldato, bensì costruiti in tecnopolimeri fresati da robot, dopo aver elaborato al computer come guidare correttamente la crescita delle ossa del bambino.

· Ho visto apparecchi miniinvasivi per correggere la masticazione in bambini anche molto piccoli, così che possano crescere sani facendo meno cure possibile

· Ho visto trasformare masticazioni “mostruose” in sorrisi da copertina spostando i denti con sequenze “sapienti”...

· Ho visto applicare paradenti speciali che addirittura, altre a proteggere i loro sorrisi, migliorano le performances degli atleti…

Quando torno da questi incontri mi rendo conto di quanta strada abbiamo fatto rispetto a quando il dentista si limitava a “trapanare e tappare”… e sono certo che, come dice Ligabue, “Il bello deve ancora venire…”, anche perché il prossimo week end sarò tra i presidenti di sessione al congresso dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica e so già che “ne vedrò delle belle”!!!

