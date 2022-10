Sestri Levante, la Città dei due Mari in Liguria: incantevole luogo da favola e silenzio

Questa settimana, la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ fa tappa nella magnifica Sestri Levante, la “Città dei due mari” in Liguria, sul Golfo del Tigullio. Un antico borgo situato su un piccolo promontorio che affaccia su due splendide baie: Baia del Silenzio e Baia delle Favole.

Il celebre scrittore danese Hans Christian Andersen se ne innamorò, quando vi soggiornò nella prima metà dell’’800, e sembra sia stato proprio lui a ribattezzare Sestri Levante “Città dei due Mari”. La Baia delle Favole deve il suo nome proprio ad Andersen e alle indimenticabili opere che ci ha lasciato.

La splendida cittadina sul mare del Levante ligure è un luogo da visitare con lentezza, per poter godere appieno del suo grande fascino. È uno di quei posti dove è peccato essere meri consumatori di esperienze. Lì ti devi fermare, respirare, vivere quella bellezza diffusa. Via il telefono, i selfie, le telecamere. Fotografi con gli occhi, con il cuore e quelle favole, quei colori, quei profumi non li dimentichi più.

Piccole vie caratteristiche, con colori vivaci e negozi tipici, palazzi antichi, splendide chiese disseminate nel dedalo di strade. Mentre nei vicoli ti perdi inseguendo il profumo di focaccia appena sfornata, arrivi alle sue spiagge, dove ti immergi appieno nella poesia di Sestri Levante.

La Baia del Silenzio, la più piccola, intima e suggestiva delle due che bagnano la cittadina, si trova nella parte est, con le sue case colorate affacciate direttamente sul mare a fare da vivace cornice. Un angolo pittoresco di costa che incanta, con l’acqua cristallina e numerosi gozzi ormeggiati nel piccolo porto. Un luogo di pace dove, passeggiando, ci si imbatte nella Statua del Pescatore, scultura in bronzo realizzata dall’artista Leonardo Lustig, nato a Santa Margherita Ligure ma di origini tedesche, che è l’alter ego al maschile della Sirenetta di Eriksen a Copenhagen.

La Baia delle Favole è ampia e spaziosa e si trova dalla parte opposta del promontorio. Qui si sviluppano la maggior parte delle spiagge, unite tra loro da una lunga passeggiata, con bar e locali.

Per ammirare il panorama e la vista sul golfo, occorre arrivare alle rocche di Sant’Anna, un crinale perpendicolare alla costa verso Cavi. All’ombra di pini marittimi e ontani, in mezzo ai fiori, camminando per la mulattiera si arriva alle rovine della chiesa medievale. Si dice che fu costruita per volere di un cavaliere che, dopo essere caduto da cavallo proprio sull’orlo del precipizio, si salvò miracolosamente grazie a un cespuglio.

Splendidi panorami si aprono anche da Punta Manara, tra Sestri Levante e Riva Trigoso, frazione della Città dei due Mari in Liguria. Nei magnifici boschi di lecci, pini, castagni e felci vive il “regno” delle farfalle Cleopatra, dei bianconi e dei falchi pellegrini, mentre oltre il piccolo promontorio, dalle scogliere scoscese, la vista si perde nel mare, nei sogni, nei pensieri più belli e liberi.

Sestri Levante è un luogo incline per natura ad essere cornice della manifestazione letteraria e di un festival molto partecipato, entrambi dedicati alla memoria del celebre scrittore che vi lasciò il cuore: il mondo delle favole è assoluto protagonista del Premio Andersen. Storie inedite, create appositamente per questa occasione, o tirate fuori da un cassetto in cui giacevano da tempo. Un grande evento dedicato ai bambini che sanno sognare con semplicità e agli adulti che non vogliono smettere di farlo attraverso racconti fantastici.

Un luogo unico e magico: da favola.

#ILBELLOCISALVERÀ