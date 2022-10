Covid e alimentazione: il Sottosegretario Costa al "Decamerone delle Idee"

"Stiamo passando da una fase pandemica a una fase endemica, di convivenza con il virus: era questo il nostro obiettivo, il ritorno alla normalità, e la campagna vaccinale ci sta permettendo di raggiungerlo, come dimostrano anche i dati delle ospedalizzazioni sotto controllo. Dobbiamo continuare ad essere responsabili e prudenti senza mai abbassare la guardia ma non avendo paura".

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa, mentre prende parte, presso la Tenuta Santa Caterina di Grazzano Badoglio, alla seconda edizione de "Il Decamerone delle Idee", iniziativa ideata da Andrea Camaiora e promossa da Learn The Skill, business unit del gruppo The Skill dedicata alla formazione. Con lui altri esponenti di spicco dell’universo Health: tra questi Marco Montorsi, Rettore della Humanitas University, e Cristian Ferraris, Direttore generale di AIOP Lombardia. Tra i temi al centro dell’evento anche lo stretto rapporto tra salute e alimentazione, sempre più cruciale.

Secondo Costa "Ogni investimento in prevenzione è un significativo risparmio sulla spesa sanitaria, anche per questo non si può prescindere da una campagna di sensibilizzazione dedicata alla sana alimentazione e a corretti stili di vita, a partire dalle scuole e dai più giovani, che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia".