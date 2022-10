Linfologia Clinica: medici e fisioterapisti da tutta Italia per il corso tenuto dal dottor Macciò

Medici e fisioterapisti provenienti da tutta Italia per il corso sulla Linfologia Clinica tenuto dal dottor Alberto Macciò presso la sede dell’Ordine dei Medici di Savona.

Il corso si è svolto questo weekend (8-9 ottobre 2022) e prevede anche un tirocinio prettamente pratico presso il Centro del Linfologo savonese con l’opportunità di seguire dal vivo l’approccio completo al paziente: dalla diagnosi alla terapia.

Il professionista giunto da più lontano è un Medico napoletano di Pompei ed anche per questo, Il Presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Luca Corti, ha tenuto ad intervenire in mattinata per portare il proprio personale saluto felice del fatto che, dopo gli anni difficili della pandemia, la sede dell’Ordine abbia ripreso ad avere anche una funzione formativa e di educazione sanitaria di ampio respiro con spazi ed attrezzature appositamente dedicati.

L'evento aveva posti limitati ma dato l'overbooking registrato senza alcuna particolare promozione sono già state programmate per l'inizio 2023 due nuove una delle quali si terrà verosimilmente a Bergamo dove il dottor Macciò ha da poco iniziato una nuova collaborazione con il gruppo Humanitas.